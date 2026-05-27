Insieme di misure per il benessere dei cittadini

Angelo Caputo | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Insieme di misure per il benessere dei cittadini' è 'Politica Sociale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLITICA SOCIALE

Perchè la soluzione è Politica Sociale? La politica sociale si occupa di creare un insieme di misure che migliorano il benessere delle persone. Attraverso interventi mirati, si cerca di garantire diritti e opportunità, favorendo una società più equa e solidale per tutti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Insieme di misure per il benessere dei cittadini nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Politica Sociale

La soluzione associata alla definizione "Insieme di misure per il benessere dei cittadini" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Politica Sociale'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Insieme di misure per il benessere dei cittadini
  • Risposta: POLITICA SOCIALE
  • Lunghezza: 15 lettere
  • Schema parole: 8-7
  • Schema utile: P_______ _______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E

Le 15 lettere della soluzione

P Padova
O Otranto
L Livorno
I Imola
T Torino
I Imola
C Como
A Ancona
 
S Savona
O Otranto
C Como
I Imola
A Ancona
L Livorno
E Empoli

La soluzione 'Politica Sociale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Insieme di misure per il benessere dei cittadini". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L insieme delle prerogative che sono garantite ai cittadini Un insieme di cittadini ammessi al voto L insieme delle misure di politica economica di F.D. Roosevelt dal 1933 L insieme dei cittadini votanti L insieme dei cittadini che non esprimono idee 

Altre definizioni collegate

Con insieme: Si friggono insieme con i gamberi 

Con misure: Misure dell oste 

Con benessere: Contribuiscono al benessere 