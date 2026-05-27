Insieme di misure per il benessere dei cittadini
La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Insieme di misure per il benessere dei cittadini' è 'Politica Sociale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: POLITICA SOCIALE
Perchè la soluzione è Politica Sociale? La politica sociale si occupa di creare un insieme di misure che migliorano il benessere delle persone. Attraverso interventi mirati, si cerca di garantire diritti e opportunità, favorendo una società più equa e solidale per tutti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Insieme di misure per il benessere dei cittadini nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Politica Sociale
La soluzione associata alla definizione "Insieme di misure per il benessere dei cittadini" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Politica Sociale'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Insieme di misure per il benessere dei cittadini
- Risposta: POLITICA SOCIALE
- Lunghezza: 15 lettere
- Schema parole: 8-7
- Schema utile: P_______ _______
- Inizia con: P
- Finisce con: E
Le 15 lettere della soluzione
La soluzione 'Politica Sociale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Insieme di misure per il benessere dei cittadini". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L insieme delle prerogative che sono garantite ai cittadini Un insieme di cittadini ammessi al voto L insieme delle misure di politica economica di F.D. Roosevelt dal 1933 L insieme dei cittadini votanti L insieme dei cittadini che non esprimono idee
Altre definizioni collegate
Con insieme: Si friggono insieme con i gamberi
Con misure: Misure dell oste
Con benessere: Contribuiscono al benessere