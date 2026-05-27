Insieme di misure per il benessere dei cittadini

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La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Insieme di misure per il benessere dei cittadini' è 'Politica Sociale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POLITICA SOCIALE

Perchè la soluzione è Politica Sociale? La politica sociale si occupa di creare un insieme di misure che migliorano il benessere delle persone. Attraverso interventi mirati, si cerca di garantire diritti e opportunità, favorendo una società più equa e solidale per tutti. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Insieme di misure per il benessere dei cittadini nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Politica Sociale

La soluzione associata alla definizione "Insieme di misure per il benessere dei cittadini" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Politica Sociale'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Insieme di misure per il benessere dei cittadini

Insieme di misure per il benessere dei cittadini Risposta: POLITICA SOCIALE

Lunghezza: 15 lettere

15 lettere Schema parole: 8-7

8-7 Schema utile: P_______ _______

P_______ _______ Inizia con: P

P Finisce con: E

Le 15 lettere della soluzione

P Padova O Otranto L Livorno I Imola T Torino I Imola C Como A Ancona S Savona O Otranto C Como I Imola A Ancona L Livorno E Empoli

La soluzione 'Politica Sociale' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Insieme di misure per il benessere dei cittadini". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.