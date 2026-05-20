Si friggono insieme con i gamberi

Paola Cammarota | 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si friggono insieme con i gamberi' è 'Calamari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CALAMARI

La risposta Calamari è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Calamari? I calamari sono spesso cucinati insieme ai gamberi, creando piatti ricchi di sapore e consistenza. Questa preparazione permette di unire due ingredienti del mare, valorizzando le loro caratteristiche organolettiche. La cottura può avvenire in vari modi, ma la frittura è tra le più diffuse, offrendo un gusto croccante e invitante. La combinazione di calamari e gamberi è molto apprezzata nelle ricette di mare, risultando sempre deliziosa e invitante.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Calamari'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Si friggono insieme con i gamberi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Calamari

La definizione "Si friggono insieme con i gamberi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Calamari'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Si friggono insieme con i gamberi
  • Risposta: CALAMARI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: C_______
  • Inizia con: C
  • Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
L Livorno
A Ancona
M Milano
A Ancona
R Roma
I Imola

La soluzione 'Calamari' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Si friggono insieme con i gamberi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L insieme delle cerimonie in cui si onora Dio I suoi fiori si friggono Butch che si ricorda insieme a Billy the Kid Si friggono con le cervella Si racconta insieme al più 

Altre definizioni collegate

Con friggono: Pesciolini che si friggono 

Con insieme: Il trasporto di persone e cose insieme 

Con gamberi: Gamberi marini 