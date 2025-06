Confezioni... di burro nei cruciverba: la soluzione è Pani

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Confezioni... di burro' è 'Pani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PANI

Curiosità e Significato di Pani

Approfondisci la parola di 4 lettere Pani: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pani? PANI è una parola che deriva dal latino panis, significato pane. In italiano, si utilizza anche come abbreviazione di “paniere” o per indicare il pane stesso. È spesso associata a prodotti da forno e rappresenta un simbolo di semplicità e nutrimento. In questo gioco di parole, Confezioni... di burro suggerisce l'idea di qualcosa legato al pane, e la soluzione PANI richiama proprio questa tradizione.

Come si scrive la soluzione Pani

Non riesci a risolvere la definizione "Confezioni... di burro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

A Ancona

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T C N A O Mostra soluzione



