Il trasporto di persone e cose insieme

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il trasporto di persone e cose insieme' è 'Promiscuo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROMISCUO

La risposta Promiscuo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.

Perché la soluzione è Promiscuo? Il termine promiscuo si riferisce alla condizione di un mezzo di trasporto che permette il movimento di persone e cose contemporaneamente, senza distinzione tra i due. Questa caratteristica rende il veicolo particolarmente versatile, adatto a vari scopi logistici e pratici. La sua struttura e funzionalità sono progettate per accogliere sia passeggeri che merci, ottimizzando gli spazi e semplificando le operazioni di viaggio. La capacità di trasporto combinato rende il promiscuo un elemento importante nel settore dei trasporti.

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Il trasporto di persone e cose insieme nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Promiscuo

La definizione "Il trasporto di persone e cose insieme" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Promiscuo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il trasporto di persone e cose insieme

Il trasporto di persone e cose insieme Risposta: PROMISCUO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: P________

P________ Inizia con: P

P Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

P Padova R Roma O Otranto M Milano I Imola S Savona C Como U Udine O Otranto

La soluzione 'Promiscuo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il trasporto di persone e cose insieme". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.