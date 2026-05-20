Il trasporto di persone e cose insieme
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SOLUZIONE: PROMISCUO
La risposta Promiscuo è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Promiscuo? Il termine promiscuo si riferisce alla condizione di un mezzo di trasporto che permette il movimento di persone e cose contemporaneamente, senza distinzione tra i due. Questa caratteristica rende il veicolo particolarmente versatile, adatto a vari scopi logistici e pratici. La sua struttura e funzionalità sono progettate per accogliere sia passeggeri che merci, ottimizzando gli spazi e semplificando le operazioni di viaggio. La capacità di trasporto combinato rende il promiscuo un elemento importante nel settore dei trasporti.
Il trasporto di persone e cose insieme nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Promiscuo
La definizione "Il trasporto di persone e cose insieme" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Promiscuo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il trasporto di persone e cose insieme
- Risposta: PROMISCUO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: P________
- Inizia con: P
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Promiscuo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il trasporto di persone e cose insieme". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Insieme di cose o persone computo Un insieme di cose o di persone L insieme di persone che realizzano un film Un insieme di persone con gli stessi interessi Si punta per osservare cose e persone lontane
Altre definizioni collegate
Con trasporto: Le casse impiegate per il trasporto del pollame
Con persone: Le persone alle quali vogliamo bene
Con insieme: Un insieme di ghiacci galleggianti