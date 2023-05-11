Il crostaceo detto anche elefante di mare
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il crostaceo detto anche elefante di mare' è 'Astice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Perchè la soluzione è Astice? L’astice, conosciuto anche come elefante di mare, è un crostaceo che vive nelle acque profonde. La sua corazza dura e le grandi chele lo rendono unico nel suo habitat, attirando chi ama scoprire le meraviglie del mare. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il crostaceo detto anche elefante di mare
- Risposta: ASTICE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: ATE
- Inizia con: A
- Finisce con: E
Il crostaceo detto anche elefante di mare: risposta da 6 lettere
Per risolvere la definizione "Il crostaceo detto anche elefante di mare", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Astice. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.