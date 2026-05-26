Anche se ha un taglio sulla testa non c è da preoccuparsi

Anna Spiotta | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Anche se ha un taglio sulla testa non c è da preoccuparsi' è 'Vite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VITE

Perchè la soluzione è Vite? Le vite a volte presentano piccole cicatrici o segni sulla testa, ma niente di cui preoccuparsi. Sono semplici tracce di esperienze vissute, che non compromettono il benessere. Questi segni diventano parte della storia personale, senza influenzare il quotidiano o la felicità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Vite'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Anche se ha un taglio sulla testa non c è da preoccuparsi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Vite

Se la definizione "Anche se ha un taglio sulla testa non c è da preoccuparsi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vite'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Anche se ha un taglio sulla testa non c è da preoccuparsi
  • Risposta: VITE
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: V___
  • Inizia con: V
  • Finisce con: E

Le 4 lettere della soluzione

V Venezia
I Imola
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Vite' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Anche se ha un taglio sulla testa non c è da preoccuparsi". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Ha la testa fra le nuvole Ha un rozzo taglio Chi lo perde non ha la testa a posto Michelangelo le ha scolpite in testa a Mosè Ha la testa dura 

Altre definizioni collegate

Con anche: Vendevano anche ghiaccio e segatura 

Con taglio: Pregiato taglio di carne tenero e senza ossa 

Con testa: Il dio con la testa di sciacallo 