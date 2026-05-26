Anche se ha un taglio sulla testa non c è da preoccuparsi
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Anche se ha un taglio sulla testa non c è da preoccuparsi' è 'Vite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: VITE
Perchè la soluzione è Vite? Le vite a volte presentano piccole cicatrici o segni sulla testa, ma niente di cui preoccuparsi. Sono semplici tracce di esperienze vissute, che non compromettono il benessere. Questi segni diventano parte della storia personale, senza influenzare il quotidiano o la felicità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Anche se ha un taglio sulla testa non c è da preoccuparsi nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Vite
Se la definizione "Anche se ha un taglio sulla testa non c è da preoccuparsi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vite'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Anche se ha un taglio sulla testa non c è da preoccuparsi
- Risposta: VITE
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: V___
- Inizia con: V
- Finisce con: E
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Vite' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Anche se ha un taglio sulla testa non c è da preoccuparsi". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Ha la testa fra le nuvole Ha un rozzo taglio Chi lo perde non ha la testa a posto Michelangelo le ha scolpite in testa a Mosè Ha la testa dura
Altre definizioni collegate
Con anche: Vendevano anche ghiaccio e segatura
Con taglio: Pregiato taglio di carne tenero e senza ossa
Con testa: Il dio con la testa di sciacallo