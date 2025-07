Un prelibato crostaceo nei cruciverba: la soluzione è Astice

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un prelibato crostaceo' è 'Astice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTICE

Curiosità e Significato di Astice

Hai risolto il cruciverba con Astice? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Astice.

Perché la soluzione è Astice? L'astice è un crostaceo prelibato, conosciuto anche come aragosta di mare, apprezzato per la sua carne tenera e saporita. Spesso protagonista di piatti raffinati, si trova in acque fredde e profonde e viene considerato una vera delizia culinaria. La sua presenza evoca atmosfere eleganti e gustose, rendendolo un simbolo di raffinatezza gastronomica.

Come si scrive la soluzione Astice

Stai cercando la risposta alla definizione "Un prelibato crostaceo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

E Empoli

