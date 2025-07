Fa la stessa fine dell aragosta nei cruciverba: la soluzione è Astice

ASTICE

Curiosità e Significato di Astice

Approfondisci la parola di 6 lettere Astice: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Astice? L'astice è un crostaceo dal corpo robusto e dalle grandi chele, molto apprezzato in cucina per la sua carne delicata e saporita. Conosciuto anche come aragosta, rappresenta spesso un simbolo di lusso e raffinatezza. Il termine richiama l'immagine di un delizioso piatto di mare, ideale per occasioni speciali e cene eleganti. Un vero e proprio tesoro delle profondità marine.

Come si scrive la soluzione Astice

Stai cercando la risposta alla definizione "Fa la stessa fine dell aragosta"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

E Empoli

