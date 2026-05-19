Vendevano anche ghiaccio e segatura
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vendevano anche ghiaccio e segatura' è 'Carbonai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CARBONAI
Perché la soluzione è Carbonai? Il Carbonai era un artigiano che si occupava della produzione di carbone, una risorsa fondamentale per il riscaldamento e la cottura. Oltre a questo, spesso commerciava anche altri materiali come il ghiaccio e la segatura, utilizzati in vari settori, dall'industria alimentare alla falegnameria. Questa attività richiedeva una conoscenza approfondita del processo di combustione e della gestione delle materie prime. La versatilità nel vendere diversi prodotti era essenziale per mantenere l’attività redditizia.
Vendevano anche ghiaccio e segatura nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Carbonai
Questa pagina è dedicata alla definizione "Vendevano anche ghiaccio e segatura" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carbonai'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Vendevano anche ghiaccio e segatura
- Risposta: CARBONAI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: C_______
- Inizia con: C
- Finisce con: I
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Carbonai' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vendevano anche ghiaccio e segatura". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con vendevano: Vendevano generi coloniali
Con anche: È detto anche convallaria
Con ghiaccio: Frullato cremoso con latte e ghiaccio tritato