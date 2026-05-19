Vendevano anche ghiaccio e segatura

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vendevano anche ghiaccio e segatura' è 'Carbonai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CARBONAI

Perché la soluzione è Carbonai? Il Carbonai era un artigiano che si occupava della produzione di carbone, una risorsa fondamentale per il riscaldamento e la cottura. Oltre a questo, spesso commerciava anche altri materiali come il ghiaccio e la segatura, utilizzati in vari settori, dall'industria alimentare alla falegnameria. Questa attività richiedeva una conoscenza approfondita del processo di combustione e della gestione delle materie prime. La versatilità nel vendere diversi prodotti era essenziale per mantenere l’attività redditizia.

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Vendevano anche ghiaccio e segatura nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Carbonai

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vendevano anche ghiaccio e segatura" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Carbonai'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Vendevano anche ghiaccio e segatura

Vendevano anche ghiaccio e segatura Risposta: CARBONAI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: C_______

C_______ Inizia con: C

C Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

C Como A Ancona R Roma B Bologna O Otranto N Napoli A Ancona I Imola

La soluzione 'Carbonai' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vendevano anche ghiaccio e segatura". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.