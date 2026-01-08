Assomiglia all aragosta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Assomiglia all aragosta' è 'Astice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTICE

Perché la soluzione è Astice? L'astice è un crostaceo marino dal corpo robusto e artigli potenti, molto simile all'aragosta. Entrambi appartengono alla stessa famiglia e condividono caratteristiche fisiche e ambienti di vita. La sua corazza dura e le chele robuste lo rendono riconoscibile e apprezzato in cucina. La somiglianza tra i due animali ha portato a confonderli spesso, anche se presentano alcune differenze anatomiche.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Assomiglia all aragosta" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Assomiglia all aragosta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Quando la definizione "Assomiglia all aragosta" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Assomiglia all aragosta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Astice:

A Ancona S Savona T Torino I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Assomiglia all aragosta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

