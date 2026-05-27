Vendono anche porri

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Vendono anche porri' è 'Ortolani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORTOLANI

Perchè la soluzione è Ortolani? Gli ortolani sono negozi che offrono una vasta gamma di verdure fresche, tra cui anche i porri. Questi negozi sono il luogo ideale per trovare ingredienti di stagione, perfetti per arricchire ogni piatto con gusto e genuinità. La loro varietà soddisfa ogni esigenza culinaria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Vendono anche porri nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ortolani

In presenza della definizione "Vendono anche porri", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ortolani'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Vendono anche porri

Vendono anche porri Risposta: ORTOLANI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: O_______

O_______ Inizia con: O

O Finisce con: I

Le 8 lettere della soluzione

O Otranto R Roma T Torino O Otranto L Livorno A Ancona N Napoli I Imola

La soluzione 'Ortolani' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Vendono anche porri". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.