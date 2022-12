Arcane, VALORANT e League of Legends trionfano ai The Games Awards

Nella notte loasangelina si è svolta la cerimonia dei The Games Awards 2022, in un Microsoft Center gremito ed entusiasta, e che ha visto l’assegnazione dei tanto attesi oscar del videogioco.

Grande successo per Riot Games, che trionfa in ben 3 categorie.

Si parte con il premio al Best Adaptation, con il successo di Arcane: League of Legends¸ dove un emozionato Alex Yee (Co-Creator della serie) ha ritirato il premio spendendo parole al miele per i vari partner di questo lungo viaggio, da Fortiche Production a Riot Games stessa, passando ovviamente per Netflix.





VALORANT si aggiudica il Best Esports Game Award, premio che ben dimostra il crescente impatto dello shooter tattico di Riot Games nell’industria esportiva, a poco più di due anni dal lancio.

Infine, i Worlds 2022 di League of Legends sono stati eletti come Best Esports Event, e la mente di tutti gli appassionati non può che tornare a poco più di un mese fa, quando i DRX si sono laureati campioni del mondo alle Finals di San Francisco.

