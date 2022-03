Riot Games investe in Fortiche Production, studio animazione dI ARCANE

Riot Games, sviluppatore e distributore di videogiochi noto per League of Legends e per l'acclamata serie animata Arcane, e Fortiche Production, lo studio di animazione che ha creato Arcane e molti video di LoL, oggi hanno annunciato un nuovo investimento azionario di Riot in Fortiche. Stando ai termini dell'investimento, finalizzato all'inizio di quest'anno, ora Riot detiene una significativa partecipazione minoritaria in Fortiche. Inoltre, Brian Wright (Chief Content Officer diRiot) e Brendan Mulligan (Director of Corporate Development di Riot) si sono uniti al consiglio di amministrazione di Fortiche.

Riot e Fortiche hanno collaborato per quasi dieci anni alla creazione di esperienze straordinarie per i giocatori, a partire dal video musicale "Get Jinxed" (con Djerv) per celebrare il lancio di Jinx, iconico campione di LoL. Altre famose collaborazioni tra le due aziende includono: "WARRIORS" ed "Enemy" (entrambe con gli Imagine Dragons), "Seconds" (un video che ha come protagonista Ekko, che appare anche in Arcane), "POP/STARS" (con Madison Beer, (G)I-DLE e Jaira Burns nei panni del gruppo virtuale K-pop K/DA) e "RISE" (l'inno del Campionato Mondiale 2018 di League of Legends con Glitch Mob, Mako e The Word Alive).

Fortiche ha lavorato a stretto contatto con Riot durante la fase di ideazione e di sviluppo dello storyboard di Arcane, ed è stato un partner fondamentale durante tutto lo sviluppo della serie. Al momento, Riot e Fortiche stanno lavorando alla seconda stagione di Arcane, oltre ad altri progetti ancora non annunciati. Arcane è stata pubblicata a novembre su Tencent Video in Cina e su Netflix nel resto del mondo.

Quando è uscita a novembre 2021, la serie è arrivata al 1° posto globale su Netflix ed è rimasta in cima alla classifica per tre settimane consecutive, posizionandosi tra i primi 10 show in oltre 52 paesi e conservando un raro punteggio della critica del 100% su Rotten Tomatoes. La serie ha recentemente ricevuto 9 premi nella 49ª edizione annuale degli Annie Awards, diventando così la serie TV più nominata e premiata dell'anno in categorie che includono Miglior prodotto TV/mediatico per il pubblico generico, Migliore design dei personaggi e Migliore sceneggiatura. "Enemy", il singolo degli Imagine Dragons tratto dalla colonna sonora della serie, ha superato il miliardo di riproduzioni in streaming e ha raggiunto la 1ª posizione nella classifica rock di Billboard.

"Le varie collaborazioni con Riot Games, e in particolare Arcane, hanno reso Fortiche Production uno dei nuovi protagonisti della scena internazionale dell'animazione. Riot Games, insieme alla sua fiducia, ci ha dato i mezzi per raggiungere le ambizioni che condivideva con noi e ci ha mostrato che è possibile offrire nuovi contenuti in grado di raggiungere un grande pubblico. Nel 2023 festeggeremo dieci anni di collaborazione e questa associazione è il modo migliore per simboleggiare la fiducia e le ambizioni delle nostre aziende!" hanno dichiarato Pascal Charrue, Jérôme Combe e Arnaud Delord, co-fondatori di Fortiche.

"Fortiche è stata un nostro partner fondamentale per moltissimo tempo, ma questo accordo assicura che continueremo a lavorare a stretto contatto per i prossimi decenni", ha detto Nicolo Laurent, CEO di Riot. "Richiediamo standard molto alti a chiunque lavori con noi e ci teniamo molto che capiscano profondamente i giocatori e si dedichino a loro senza sosta. Fin dal primo giorno, Fortiche ha incarnato perfettamente il nostro motto "l'esperienza dei giocatori al primo posto". Lavorando con Fortiche, cerchiamo di superare i limiti di ciò che riteniamo possibile e di alzare le aspettative relative al modo in cui i giochi vengono rappresentati nei media. Per quanto siamo orgogliosi di Arcane, sappiamo che il meglio deve ancora venire".

Fortiche, che ora ha 350 dipendenti e collaboratori a Parigi, Montpellier e Las Palmas in Spagna, resterà indipendente da Riot dal punto di vista operativo, se non per le posizioni che ora Riot occupa nel consiglio di amministrazione. Il consiglio direttivo dell'azienda comprende i co-fondatori Pascal Charrue, Jérôme Combe e Arnaud Delord, oltre a Hervé Dupont, nominato Managing Director.

Altre News per: riotgamesinvesteforticheproductionstudioanimazione