ARCANE: IL PRIMO EPISODIO DI BRIDGING THE RIFT È ORA DISPONIBILE

Riot Games da ufficialmente il via a "Bridging the Rift", una docu-serie che ripercorre la creazione di una delle serie animate di punta dello scorso autunno, Arcane, basata su League of Legends. Attraverso cinque episodi, trasmessi gratuitamente sul canale YouTube di League of Legends dal 4 agosto al 1° settembre ogni giovedì alle 17:00 ora italiana, i fan avranno la possibilità di dare uno sguardo al "dietro le quinte" della serie. Riot Games e Fortiche racconteranno la storia di Arcane dalla sua nascita fino al lancio globale.

Co-prodotta da Riot Games e lo studio di animazione francese Fortiche Production, la serie è rapidamente arrivata alla prima posizione delle classifiche Netflix fin dal suo esordio a Novembre 2021, tenendo la vetta per tre settimane di seguito, e raggiungendo la top 10 in oltre 52 paesi. La serie si è recentemente aggiudicata nove Annie Awards, ed è in corsa per i premi Best Animated Program e Best Sound Editing agli Emmy Awards del prossimo settembre. Arcane è rientrata inoltre nella selezione ufficiale del Festival di Annecy 2022, nella categoria TV/Film, con l'episodio 6 "When the Empire Collapses".

Realizzata dallo studio francese Fortiche - lo studio dietro a vari progetti Riot come Get Jinxed, Rise, Warriors e ENEMY degli Imagine Dragons o POP/STARS delle K/DA - la serie mostra le origini di iconici campioni come Jinx, Vi, Caitlyn, Jayce e Viktor - nel bel mezzo di duri scontri tra Piltover e Zaun.

È stata annunciata una seconda stagione, la cui data di lancio non è ancora stata rivelata.

