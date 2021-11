Continuano le celebrazioni di RiotX Arcane: Ecco le Undercity Nights

INIZIANO LE NOTTI DELLA CITTÀ SOTTERRANEA, MENTRE LA FASE FINALE DELL'EVENTO RIOTX ARCANE PORTA NUOVI AGGIORNAMENTI DI GIOCO, UN TORNEO DI BENEFICENZA DELLA COMMUNITY E UNA TRASMISSIONE IN DIRETTA IN OCCASIONE DEL FINALE DI STAGIONE DI ARCANE



L'evento celebrativo di due giorni comprende la trasmissione in diretta in anteprima dell'esperienza Secret Cinema insieme al primo torneo in assoluto in cui gli sviluppatori affrontano i giocatori della community disponibile per il co-streaming su tutte le piattaforme



Oggi Riot Games, sviluppatore e distributore di videogiochi, ha svelato la terza e ultima fase del suo evento RiotX Arcane, Le notti della città sotterranea. Dal 14 al 20 novembre, la settimana che porterà al finale di stagione di Arcane, i giocatori troveranno nuovi contenuti di gioco tra i titoli Riot insieme alle competizioni incentrate sulla community che celebrano l'ecosistema di Riot Games. Le notti della città sotterranea seguono l'evento Giorni del Progresso, tenutosi dal 7 al 13 novembre con una serie di aggiornamenti di gioco ispirati ad Arcane e una divertente collaborazione che ha portato elementi estetici a tema Arcane nel primo Cosmicube di Among Us. Le notti della città sotterranea chiuderanno il mese di festeggiamenti di RiotX Arcane concentrandosi sulla passione dell'azienda per le sue community e sullo spirito della competizione. Il 19 e 20 novembre, fan e giocatori della community globale di Riot sono invitati a celebrare il finale di stagione di Arcane con l'evento Le notti della città sotterranea in diretta da Los Angeles. I partecipanti in loco e in digitale troveranno intrattenimento dal vivo, un torneo di beneficenza con importanti membri della community impegnati nei giochi di Riot, e molto altro. Gli ultimi tre episodi di Arcane saranno disponibili in tutto il mondo su Netflix e su Tencent Video in Cina il 20 novembre alle 09:00 CET. ''Le notti della città sotterranea sono una celebrazione della community, della competizione e dei giochi che rappresentano il cuore del nostro lavoro'', ha detto Sarah Schutz, responsabile dell'esperienza Riot (XP). ''Speriamo che i giocatori che sono con noi sin dall'inizio, e quelli che ci hanno appena scoperti grazie ad Arcane, si godano il finale e le celebrazioni.'' Il 19 novembre, Le notti della città sotterranea debutteranno in una parte dell'esperienza live Secret Cinema, Arcane: Dentro la città sotterranea. In una storia originale ambientata prima del finale di Arcane, i fan potranno scegliere la loro fazione della città sotterranea e sfidarsi tra loro per controllare la fornitura di scintilla. L'esperienza sarà piena di colpi di scena, rompicapi e incontri inaspettati con personaggi della serie. Con finali multipli basati su chi ne uscirà vincitore (e come), un'anteprima dell'esperienzaSecret Cinema verrà trasmessa il primo giorno dell'evento di due giorni, i cui biglietti saranno in vendita dal 19 al 21 dicembre 2021. L'evento ospiterà anche il primo Riot Gauntlet, un torneo di beneficenza di due giorni nei vari giochi di Riot con un montepremi di 100.000 $ che verrà donato all'associazione benefica scelta dalle squadre vincitrici. I capitani delle squadre sceglieranno tra un gruppo di importanti membri della community di tutto il mondo per creare una squadra e affrontarsi in una selezione di giochi Riot, fino a uno scontro finale in cui i capitani affronteranno una squadra di sviluppatori di Riot Games il 20 novembre. I seguenti contenuti e prodotti ispirati ad Arcane saranno disponibili nei giochi Riot durante Le notti della città sotterranea dal 14 a 20 novembre: League of Legends continua a narrare storie attraverso gli archivi del Consiglio, un'esperienza interattiva in cui i giocatori potranno conoscere meglio i personaggi di Arcane, e lancia i suoi annuali aggiornamenti di gioco della pre-stagione: Storie di Vi sbloccate negli archivi del Consiglio Vi Arcane, disponibile e ottenibile giocando tre partite di League of Legends o vincendone una Fine della stagione classificata 2021 Lancio dei contenuti della pre-stagione 2022 con nuovi draghi, rune e oggetti Aggiornamento arte e sostenibilità di Caitlyn, un aggiornamento grafico a uno dei principali campioni di Arcane Libro delle supreme, il ritorno di una modalità amata dai giocatori con altre meccaniche dei campioni di Arcane L'atteso diciassettesimo agente di VALORANT, Chamber, scende in campo E le ultime ricompense ottenibili in gioco arrivano nel mondo di RiotX Arcane, disponibili fino al 30 novembre: League of Legends: lume Arcane Teamfight Tactics: arena Tetto di Zaun City Legends of Runeterra: icona Applauso scrosciante VALORANT: spray Fishbones I fan che seguiranno in digitale la trasmissione de Le notti della città sotterranea in una delle date avranno un'altra opportunità di ottenere i seguenti Twitch Drop, ricompense di gioco assegnate in precedenza a quelli che avevano seguito la trasmissione dell'anteprima su Twitch: Emote Una sola lacrima (League of Legends: Wild Rift) Capsula Arcane (League of Legends) Accessorio arma Fishbones (VALORANT) Uovo Mini Leggende Aggeggi e marchingegni (Teamfight Tactics) Emote di Jayce (Legends of Runeterra) Per ulteriori informazioni su RiotX Arcane, visitate riotxarcane.com. Per ulteriori informazioni su Arcane, visitate arcane.com.