Tragedia di Pasquetta a Bergamo : morti marito e moglie in moto

Molto pesante il bilancio dell'incidente mortale in provincia di Bergamo, lungo la Sp 40 in località Campella, in Valle Rossa. L'incidente è avvenuto alle 14.38 di lunedì 18 aprile. Le vittime sono marito e moglie di Gazzaniga, 50 anni. Stavano viaggiando su una delle tre motociclette coinvolte, che sarebbe scivolata sotto un'auto guidata da una famiglia in direzione di Cene.

L'incidente ha provocato un incendio che ha coinvolto anche l'auto e un'altra moto. Sul posto i vigili del fuoco di Bergamo e i volontari di Gazzaniga. In totale sono 11 le persone coinvolte: oltre alle due vittime, ci sono due feriti in codice rosso e due in codice giallo. Cinque persone illese, compresi gli occupanti dell'auto. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, il 118 e l'elisoccorso che ha trasportato i feriti più gravi al Papa Giovanni di Bergamo e ai civili bresciani. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.

