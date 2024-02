Tragedia a Sorso, esplosione bombola: Addio a Giovanna Crimi, 71 Anni

Una tragedia ha colpito Sorso, provincia di Sassari, con l'esplosione di una bombola di gpl che ha causato la morte di Giovanna Crimi, 71 anni, una figura molto rispettata e conosciuta nella comunità come catechista. L'incidente ha lasciato la cittadina in lutto per la perdita di una persona tanto cara. Nonostante i rapidi interventi dei soccorritori, purtroppo non c'è stato nulla da fare per Giovanna Crimi, che è stata travolta dall'esplosione nella sua casa. La comunità è sconvolta dalla perdita di una donna che ha contribuito tanto al tessuto sociale locale attraverso il suo impegno nella catechesi.

Il Recupero del Corpo: Ore di Disperato Sforzo

Il corpo di Giovanna Crimi è stato recuperato sotto le macerie dell'appartamento dopo alcune ore di sforzi intensi da parte dei soccorritori. La dolorosa operazione di recupero ha coinvolto la comunità, testimoniando la solidarietà e il sostegno in un momento così difficile.

Figlia e Nipote Riescono a Scampare

Nell'appartamento coinvolto nell'incidente c'erano anche la figlia e la nipote di Giovanna, che fortunatamente sono riuscite a scampare all'esplosione. La comunità si stringe intorno a loro, riconoscendo il miracolo che le ha preservate dalla tragedia. Giovanna Crimi resterà nella memoria della comunità di Sorso come una donna devota e amata. Il suo contributo nella catechesi e il suo impatto positivo sulle vite di coloro che l'hanno conosciuta saranno ricordati con affetto e riconoscenza.