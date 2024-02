Genova, tragedia in A12: un morto e sei feriti

Un'altra tragedia sulle strade italiane: l'incidente in A12. Questa mattina, lungo la A12 Genova-Sestri Levante, un terribile incidente ha scosso Genova, causando la perdita di una vita e lasciando sei persone ferite. La vittima, un operaio, ha perso la vita sul colpo in seguito a un violento scontro tra un furgone e quattro vetture.

L'intervento dei soccorsi

I soccorsi sono giunti prontamente sul luogo dell'incidente, ma purtroppo non hanno potuto salvare la vita dell'operaio. Quattro persone ferite sono state trasportate d'urgenza negli ospedali di Lavagna e al policlinico San Martino di Genova, mentre le autorità hanno avviato le prime indagini per comprendere la dinamica dell'incidente.

Chiusura del tratto autostradale

La polizia stradale è intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico. Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e di indagine. I disagi sulla viabilità sono stati significativi, con la raccomandazione di seguire percorsi alternativi per coloro che viaggiavano verso Livorno.

Tragico incidente precedente

La tragedia odierna dopo il tragico incidente avvenuto ieri sulla A21, dove due persone hanno perso la vita e altre 50 sono rimaste ferite in un tamponamento a catena causato dalla fitta nebbia. La comunità è ancora sconvolta dall'impatto di queste tragedie, che mettono in evidenza l'importanza della sicurezza stradale e della prudenza durante la guida.