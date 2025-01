Bergamonews.it - Trovato con addosso 32 dosi di cocaina, 30enne finisce in manette

Bergamo. Il Nucleo Interventi Sicurezza Urbana della Polizia Locale nella serata del 21 gennaio ha arrestato, in flagranza di reato S.A., cittadino marocchino classe 1995 e senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’operazione è stata condotta nell’ambito di un servizio mirato di controllo nell’area compresa tra via Paglia e via Bonomelli, con il supporto di un’unità cinofila. Il soggetto, individuato a seguito di un’attività di osservazione e pedinamento, è statoin possesso di 32di, per un peso lordo complessivo di 11,32 grammi, e 4 pezzi di hashish per un peso lordo complessivo di 12,84 grammi. Le sostanze stupefacenti, verosimilmente destinate alla cessione, avrebbero fruttato sul mercato illecito un valore complessivo di circa 1.