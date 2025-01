Lapresse.it - Kevin Costner compie 70 anni

, una delle figure più iconiche del cinema internazionale,domani 70. E lo fa in un momento particolarmente effervescente per la sua vita privata e professionale, nel segno di una carriera costellata di successi e scelte, a volte controverse, ma ambiziose.Sebbene ci siano state iniziali perplessità ai botteghini per il suo ultimo progetto cinematografico, di quattro epici film western, dal titolo ‘Horizon: An American Saga‘, progetto co-scritto, prodotto e interpretato dall’attore, Chapter One ha trovato un nuovo pubblico attraverso lo streaming su Netflix, raggiungendo posizioni di rilievo nelle classifiche di visualizzazione a livello globale. E, a conferma del suo fascino intramontabile, il gossip statunitense racconta di una possibile love story con la diva Jennifer Lopez, da poco di nuovo single proprio come, che dopo quasi vent’di matrimonio, l’anno scorso ha divorziato dalla moglie, Christine Baumgartner.