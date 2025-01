Sport.quotidiano.net - Mercato. Como, si riapre per Fresneda. E piace Villa. In uscita dal Monza c’è Valoti (verso la Samp)

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo l’inattesa frenata dei giorni scorsi, sila trattativa frae Sporting Lisbona per il terzino destro. Operazione da dieci milioni di euro ma il club lusitano deve prima trovare il sostituto: fino alla settimana scorsa era in lizza per assicurarsi Alberto Costa, atterrato però a Torino e presentatosi ieri al J-Medical per le visite mediche con la Juventus, adesso il nome è quello di Andres Garcia del Levante. Al club lariano (che ha avuto richieste dal Sion per Barba)molto anche un altro esterno difensivo: si tratta di Alex Valle, classe 2004, terzino sinistro di proprietà del Barcellona e attualmente in prestito al Celtic dove ha già collezionato 17 presenze. Il giovane catalano potrebbe arrivare alla corte di Fabregas in prestito. Capitolo: innon solo Pablo Marì (Fiorentina) ma anche Mattiae Andrea Petagna, nel mirino delladoria.