DragCon 2025 | stand commemorativo per The Vivienne e omaggio di RuPaul

Il, ovvero la reunion più famosa di tutte le protagoniste delle ultime stagioni del franchise Drag Race si sta tenendo a Londra in questi giorni conin persona che ha inaugurato l’evento con tanto di taglio del nastro. Ovviamente non ha potuto non ricordare The, scomparsa la scorsa settimana, vincitrice della prima edizione di’s Drag Race UK.“Ricorderemo la nostra cara Viv con amore, luce e risate. Questo era ciò che la rappresentava. Amava vivere la sua vita, essere libera, divertirsi tanto e condividere questa gioia con gli altri. Non è vero?“. All’interno delè stato allestito anche unoper The.Qualche giorno fasu Instagram ha scritto: “Con il cuore spezzato, mi unisco all’intero universo Drag Race nel piangere la perdita di, una regina di talento incredibilmente e un essere umano adorabile“.