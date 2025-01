Oasport.it - Fred Vasseur ammette: “Non è stato difficile convincere Hamilton”

A volte ritornano. L’arrivo di Lewisa Maranello è ormai cosa fatta e il sodalizio tra il “Re Nero” del Circus e la Ferrari sarà sicuramente l’abbinamento più affascinante del prossimo Mondiale di F1. La storia della scuderia più importante, che va a fondersi con colui che vanta il maggior numero di vittorie nei singoli GP alltime e sette titoli iridati.Lewis sogna di suonare l’ottava sinfonia sotto l’insegna del Cavallino Rampante. In questo contesto, c’è un qualcosa di familiare nel rapporto che si ristabilisce coneric. I due, infatti, hanno condiviso il progetto ART Grand Prix nelle serie minori, ottenendo non pochi successi nei primi anni 2000. L’asso nativo di Stevenage, a tal proposito, fu in grado di conquistare due campionati consecutivi in Formula Euro Series e GP2 proprio col team francese nelle stagioni 2005 e 2006.