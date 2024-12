Tg24.sky.it - Femminicidio nell'Ascolano, Emanuela Massicci picchiata e uccisa dal marito

dal. Emergono ulteriori dettagli suldi, 45 anni, massacrata di botte dalMassimo Malavolta, 48 anni, a Ripaberarda (Ascoli Piceno)a notte del 19 dicembre all'interno della loro abitazione, mentre in casa erano presenti anche i due figli. Il 48enne, che aveva dato l'allarme avvisando i genitori della vittima (i quali a loro volta avevano chiamato il 112), è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. Ora, nei suoi confronti, è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Malavolta, che attualmente è ricoverato all'ospedale Mazzoni di Ascoli, sorvegliato a seguito di un tentativo di suicidio commesso dopo il delitto, sarà trasferito nel carcere di Marino del Tronto non appena i medici ne certificheranno le condizioni.