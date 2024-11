Nicholas Hoult sull’aver perso il ruolo di protagonista in The Batman | È stato un colpo emotivo

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

ildiin The: “Èun”Non è un segreto che la star di X-Men – Giorni di un futuro passato,, sia arrivato agli ultimi due posti per The, per poi perdere ildi Bruce Wayne a favore di Robert Pattinson. Non dispiacetevi per lui, però, perché non è passato molto tempo prima che l’attore britannico ottenesse undain Superman – e nel più ampio DCU, immaginiamo – neldi Lex Luthor, vicenda di cui l’attore ha da poco condiviso la sua reazione all’aver ottenuto quella parte.Parlando con Josh Horowitz,ha invece ora riflettuto sul fatto di averl’occasione di interpretare il cavaliere oscuro e ha ammesso che non èfacile avvicinarsi così tanto a unda sogno, per poi lasciarselo sfuggire proprio all’ultimo minuto.