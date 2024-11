Gaeta.it - Attività di riqualificazione

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Giornata diurbana e socializzazione a Magliana il 9 novembreIl weekend del 9 novembre si tingerà di iniziative dedicate alladella Magliana, un’importante area di Roma. Il Comitato di Quartiere, in sinergia con diverse associazioni locali, ha organizzato una giornata di interventi pratici e momenti di socialità, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità indi cura e valorizzazione degli spazi pubblici. Questa iniziativa rappresenta un modo per sensibilizzare i cittadini sulle questioni ambientali e sulla bellezza del proprio territorio.L’evento del 9 novembre vedrà il coinvolgimento di numerosi volontari, che si dedicheranno a variedi. Tra queste, sono previste azioni di pulizia e manutenzione degli spazi verdi, verniciatura di panchine e giochi per bambini, oltre alla piantumazione di fiori e arbusti, nonché la sistemazione di aiuole danneggiate.