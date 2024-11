Ilrestodelcarlino.it - La Vigor di Coppa non vuole sfigurare

È il giorno di Samb -. Una gara diche rimetterà la squadra di Clementi di fronte al proprio recente passato. Già perché il volto di ciò che è stato assume i tratti di Sabah Kerjota: il funambolo albanese ha scritto pagine davvero significative della storia rossoblu. Nelle ultime 2 stagioni è stato leader e protagonista assoluto collezionando ben 71 presenze, 19 reti e 29 assist in magliaina. Oggi Kerjota indossa il glorioso rossoblu della Samb ed è pronto a sfidare la squadra, la città, dove ha lasciato un pezzo di cuore. Il romanticismo potrebbe essere spazzato via in un sol colpo dalle necessità tattiche. La Samb capolista sarà impegnata nella difficile trasferta di Chieti nel prossimo turno di campionato, non è utopia pensare ad un massiccio turnover. In questo caso l’ appuntamento sarebbe solo rimandato visto che la stessa gara, nello stesso stadio, si riproporrà in campionato tra un paio di settimane.