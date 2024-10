Guasto a un treno, forti ritardi tra Firenze e Bologna (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Firenze, 30 ottobre 2024 – forti ritardi per la circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna a causa di un problema tecnico a un treno nei pressi di Savena-Idice (Bologna). A causa del problema i treni Alta Velocità sono stati instradati sulla linea convenzionale tra Bologna e Firenze con ritardi fino a 70 minuti. Il treno FR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) - Napoli Centrale (21:48) ferma a Bologna San Ruffillo per il cambio del materiale rotabile. Ci sono anche treni con due ore di ritardo: il Frecciarossa 9325 Torino Porta Nuova (15:40) - Napoli Centrale (22:03) e il Frecciarossa 9555 Milano Centrale (17:10) - Battipaglia (23:22). Un altro problema si è verificato invece tra San Romano e Pontedera per un controllo tecnico a un treno con l'intervento di un mezzo di soccorso. ritardi fino a circa mezz’ora. Lanazione.it - Guasto a un treno, forti ritardi tra Firenze e Bologna Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 –per la circolazione ferroviaria traa causa di un problema tecnico a unnei pressi di Savena-Idice (). A causa del problema i treni Alta Velocità sono stati instradati sulla linea convenzionale traconfino a 70 minuti. IlFR 9431 Venezia Santa Lucia (16:26) - Napoli Centrale (21:48) ferma aSan Ruffillo per il cambio del materiale rotabile. Ci sono anche treni con due ore di ritardo: il Frecciarossa 9325 Torino Porta Nuova (15:40) - Napoli Centrale (22:03) e il Frecciarossa 9555 Milano Centrale (17:10) - Battipaglia (23:22). Un altro problema si è verificato invece tra San Romano e Pontedera per un controllo tecnico a uncon l'intervento di un mezzo di soccorso.fino a circa mezz’ora.

Firenze, 30 ottobre 2024 – Forti ritardi per la circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna a causa di un problema tecnico a un treno nei pressi di Savena-Idice (Bologna).

