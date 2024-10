I Simply Red alla Kioene Arena di Padova (Di martedì 8 ottobre 2024) Non si fermano i grandi annunci di artisti internazionali che faranno tappa a Padova il prossimo anno: si aggiungono anche i Simply RED, attesi per festeggiare i loro 40 anni di carriera il 7 novembre 2025 alla Kioene Arena!I biglietti saranno disponibili su Ticketmaster, Ticketone e circuiti Padovaoggi.it - I Simply Red alla Kioene Arena di Padova Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Non si fermano i grandi annunci di artisti internazionali che faranno tappa ail prossimo anno: si aggiungono anche iRED, attesi per festeggiare i loro 40 anni di carriera il 7 novembre 2025!I biglietti saranno disponibili su Ticketmaster, Ticketone e circuiti

I Simply Red alla Kioene Arena di Padova - Non si fermano i grandi annunci di artisti internazionali che faranno tappa a Padova il prossimo anno: si aggiungono anche i SIMPLY RED, attesi per festeggiare i loro 40 anni di carriera il 7 novembre ... (padovaoggi.it)

Simply Red, il tour 2025 per il 40° anniversario avrà 3 tappe in Italia - I Simply Red hanno annunciato il tour 2025 per festeggiare il loro grande traguardo di ben 40 anni di carriera. Il gruppo musicale pop soul britannico farà una tournée per festeggiare i quattro ... (tg24.sky.it)

I Simply Red arrivano a Firenze: tour per il 40esimo anniversario della band - Un tour in Sudamerica e in Europa per festeggiare i 40 anni della band. Arriveranno anche a Firenze i Simply Red, iconica band pop-soul inglese. (055firenze.it)