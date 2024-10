Ilrestodelcarlino.it - Operatore aggredito al pronto soccorso da un paziente: “Mi ha strangolato nel bagno, non riuscivo più a respirare”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Reggio Emilia, 7 ottobre 2024 – “Mi ha messo le mani al collo, all’improvviso, e ha iniziato a stringere. Mi ha sbattuto contro il muro. In breve ero a terra. Mi guardava negli occhi, diceva ‘Ti ammazzo, devi morire’. Nonpiù a. Avevo il terrore che nessuno mi sentisse, davo dei pugni sul muro cercando di dare l’allarme. In quel momento, ho pensato a mio figlio. Se là dentro, al posto mio, ci fosse stata una delle mie colleghe, non credo ne sarebbe uscita viva”. Non è una testimonianza di guerra, ma il racconto agghiacciante di unsocio sanitario, 38 anni,in modo brutale da un, l’altra notte, aldel Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.