La Conad parte male. Pordenone non fa sconti (Di lunedì 7 ottobre 2024) TINET PRATA 3 Conad 0 TINET PRATA DI Pordenone: Katalan 5, Alberini 2, Sist ne, Benedicenti (L), Scopelliti 9, Ernastowicz 15, Aiello (L), Meneghel ne, Terpin 11, Guerriero ne, Argusti ne, Truocchio ne, Bomben ne, Gamba 6. All. Di Pietro. Conad TRICOLORE REGGIO EMILIA: Zecca (L), Signorini ne, Gottardo 8, Porro, partenio, Guerrini 7, Stabrawa 13, De Angelis (L), Barone 4, Bonola 2, Gasparini 1, Alberghini ne, Suraci 1, Sighinolfi 1. All. Fanuli. Arbitri: Nava e Sessolo. Note: parziali 25-14, 25-21, 25-19. Ace 3-2, service error 11-18, muri 12-7. Ricezione 47%-53%, attacco 57%-37%. Esordio negativo per la Conad (0), che cede in tre set contro la Tinet Prata di Pordenone (3). Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) TINET PRATA 30 TINET PRATA DI: Katalan 5, Alberini 2, Sist ne, Benedicenti (L), Scopelliti 9, Ernastowicz 15, Aiello (L), Meneghel ne, Terpin 11, Guerriero ne, Argusti ne, Truocchio ne, Bomben ne, Gamba 6. All. Di Pietro.TRICOLORE REGGIO EMILIA: Zecca (L), Signorini ne, Gottardo 8, Porro,nio, Guerrini 7, Stabrawa 13, De Angelis (L), Barone 4, Bonola 2, Gasparini 1, Alberghini ne, Suraci 1, Sighinolfi 1. All. Fanuli. Arbitri: Nava e Sessolo. Note: parziali 25-14, 25-21, 25-19. Ace 3-2, service error 11-18, muri 12-7. Ricezione 47%-53%, attacco 57%-37%. Esordio negativo per la(0), che cede in tre set contro la Tinet Prata di(3).

La Conad parte male. Pordenone non fa sconti

