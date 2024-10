"Aggredì marito con l'acido e si inventò di essere stata sfregiata da lui": condannata a 8 anni (Di lunedì 7 ottobre 2024) Otto anni di reclusione per la cinquantenne Silvana Sfortuna, di Palma, accusata di avere sfigurato il marito 48enne aggredendolo con l'acido, simulando poi un'aggressione ai suoi danni e facendolo arrestare ingiustamente.Questa la decisione del giudice per l'udienza preliminare del tribunale Agrigentonotizie.it - "Aggredì marito con l'acido e si inventò di essere stata sfregiata da lui": condannata a 8 anni Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ottodi reclusione per la cinquantenne Silvana Sfortuna, di Palma, accusata di avere sfigurato il48enne aggredendolo con l', simulando poi un'aggressione ai suoi de facendolo arrestare ingiustamente.Questa la decisione del giudice per l'udienza preliminare del tribunale

