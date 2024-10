Corteo proPal | lancio bottiglie e bombe carta contro agenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024)dile forze dell'ordine che in tenuta anti sommossa sbarrano la strada alpro Pal a Roma. Ilè stato fatto da alcuni manifestanti incappucciati. Anche un palo della segnaletica stradale è stato lanciatole forze dell'ordine che presidiano la piazza della manifestazione pro Pal. Il grosso dei manifestanti è arretrato. La polizia lancia lacrimogeni e usa gli idranti per disperdere i manifestanti violenti, molti incappucciati, mentre glisono bersagliati da, sassi, mazze, pali della segnaletica stradale. In piazza è un fuggi dopo che si è scatenata un vera e propria guerriglia.