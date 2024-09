L' Inter riparte con Lautaro Martinez | doppietta e Udinese battuta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Udine, 28 settembre 2024 – Si ritrova l'. Si ritrova. Il ‘Toro’ si sblocca, con una, e consente ai nerazzurri di tornare a vincere dopo la sconfitta nel derby. L'passa 2-3 a Udine, al termine di una partita comandata per larghi tratti e sofferta in pochi, ma sempre col rischio di una rimonta. Apre Frattesi dopo pochi minuti, ma Kabasele pareggia prima che, all'ultima azione del primo tempo, riporti i nerazzurri avanti. La partita sembra chiusa a inizio ripresa con ladell'argentino, destro dal limite, ma Lucca riapre tutto a otto dalla fine. La squadra di Inzaghi, però, resiste e porta a casa un successo prezioso in ottica Scudetto. Ora la Stella Rossa in Champions. Subito Frattesi, macoriacea Inzaghi conferma le indiscrezioni della vigilia e rilancia Darmian in fascia, con Frattesi che sostituisce Barella e la Thu-La davanti.