Beve Vodka con i compagni a scuola 15enne ricoverata in ospedale L’ombra della sfida social

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lecce, 12 settembre 2024 – Doveva essere una bravata. Di più. Unaper “testare” la propria resistenza all’alcol, forse anche una challenge trada postare sui. Di fatto si è rischiata la tragedia in un istituto superiore del Salento dove unaè finita indopo aver bevuto. La ragazza, ora fuori pericolo, è stata dimessa. Ma resta da capire come sia accaduto il primo giorno die come sia stato possibile che il superalcolico sia arrivato in classe senza che nessuno se ne accorgesse. Ma andiamo con ordine. La giovane, che frequenta il secondo anno delle superiori, si sarebbe divisa la bottiglia dicon idi classe. Nelle borracce di acciaio, che in genere contengono acqua, sarebbe stato versato il superalcolico, sorseggiato durante le ore di lezione, fino a quando la ragazzina si è sentita male.