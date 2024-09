US Open 2024 i migliori dieci punti di Jannik Sinner VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha appena vinto gli USin una finale che lo ha visto battere Taylor Fritz per tre set a zero. Così l’azzurro si è portato a casa il secondo Slam in stagione al termine di due settimane in cui ha regalato spettacolo, superando uno dopo l’altro i vari avversari, regalando momenti di grande tennis. Dal passante contro Michelsen alla grande chiusura su Medvedev dopo un colpo strepitoso del russo, ecco ilcon idiin questa edizione degli US. US, idi) SportFace.