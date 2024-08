Imma e Matteo del Castello delle Cerimonie sullo yacht fanno il pieno di critiche ma pure di views | quel trash piace

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il siparietto supera sensibilmente la soglia di tolleranza massima delquotidiano formato social che una persona apparentemente ‘normale’ mette in conto, per puro masochismo, di poter subire quando s’imbatte per cazzeggio su Tik Tok. Il video in questione, in pochi giorni, ha totalizzato oltre quattro milioni di visualizzazioni, senza contarele generate dalle ripubblicazioni dei singoli utenti.gini virali che hanno fatto il giro del web, scatenando migliaia di commenti, molti per la verità negativi, a tal punto da costringere il creator a disattivarli. I protagonisti del video sonoPolese e il maritomentre si trovano a bordo di un piccoloancorato nello specchio d’acqua di Marina Grande, antistante i faraglioni di Capri. Per chi non li conoscesse, si tratta dei volti noti del ‘fortunato’ programma Real Time Il