(Di martedì 6 agosto 2024) Una turista che ha preso in affitto un appartamento con la famiglia in via Genova lamenta auto che sfrecciano a tutta velocità durante la notte, impedendo a tutti di dormire. "Abbiamo già scritto alla sindaca di Carrara e contattato i vigili urbani, ma senza successo - scrive la donna alla nostra redazione -. La sindaca non ha nemmeno risposto mentre i vigili hanno risposto che dopo le 23 non sono più in servizio. In particolare venerdì sabato e domenica dalle 22,30 alle 2 o 3 di notte – racconta chi è venuto qui in vacanza – sfrecciano a tutta velocità auto e moto perché i dossi che ci sono pressoché inutili. Lasciamo stare i ragazzi che passano sotto le finestre urlando e sbraitando, ma i veicoli rumorosi sono davvero fastidiosi. Oltretutto io ho due bambine gemelle di sette mesi e due bimbi di 5 e 3 anni che a volte faticano ad addormentarsi o sono molto spaventati da questi rumori.