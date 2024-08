Magnani al posto di Foschi | È una donna coraggiosa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) A Savignano sul Rubicone, dopo otto anni da consigliere comunale di minoranza Marcosi è dimesso. Era stato il secondo più votato su 144 candidati alle ultime elezioni amministrative con la lista civica "Coraggio Savignano cambia".come mai dopo avere ottenuto così tanti consensi ha deciso di non proseguire il suo impegno politico? "Innanzitutto ringrazio le tantissime persone che mi hanno votato. Personalmente porto molto rispetto al mandato dei cittadini e penso che tale successo sia stato dovuto al lavoro che ho svolto con tanta passione e coerenza in questi otto anni, sempre nell’interesse della città". E allora perchè ha lasciato? "Credo molto nel progetto civico della nostra lista civica. Tante persone si sono messe in gioco e hanno lavorato per creare un programma pieno di contenuti nell’interesse esclusivo della nostra città.