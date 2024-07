Scossa di terremoto e poi frana un costone terrore in spiaggia tra i bagnanti a Bacoli

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Attimi di panico si sono verificati oggi, venerdì 26 luglio, intorno alle 14, a, in provincia di Napoli, quando una parte delè crollata in mare nella zona di Marina Grande. In alcuni video condivisi sui social durante il crollo, si vedono i detriti staccarsi dale cadere direttamente nel mare sottostante, a pochi metri daipresenti. Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti. Le cause del crollo sono ancora ignote. Tuttavia, pochi minuti prima, alle 13:46, una fortedidi magnitudo 4 della scala Richter ha colpito i Campi Flegrei. Al momento, però, non è stata stabilita alcuna correlazione tra i due eventi. Leggi anche: Ladi, poiun