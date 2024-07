Cose belle per animi sereni in Un posto al sole

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 18 luglio 2024) Finalmente Alberto ha trovato una persona che riesce a comprenderlo, aiutarlo, senza giudicarlo. Anche rischiando la propria vita: il dottor De Santis. Mentre tutti gli altri, avevano visto Alberto ubriaco, gli fanno la predica ricordandogli che è un irresponsabile, Luca si ficca con lui in macchina, mentre Alberto ubriaco parte all’impazzata. Una scelta improvvisa, che fa preoccupare Giulia e gli altri. Ma Luca per una vita si è occupato di emergenze, e sa come gestire la situazione. E infatti non accresce o accusa Alberto, ma gli fa capire di essere nelle sue mani. E l’avvocato, dopo poco, si calma e ferma la macchina. Luca può tornare sano e salvo da Giulio, non senza ramanzina. Alberto torna in ufficio, e riceve l’unica telefonata che poteva rimetterlo in sesto: può vedere Federico.