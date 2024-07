Spagna-Inghilterra Re Carlo alla nazionale | Testa alta ci attendono tanti trionfi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Dopo la sconfitta nella finale di Euro 2024, ReIII ha voluto immediatamente rincuorare i calciatori dell’. “Nonostante la vittoria possa esservi sfuggita stasera, io e mia moglie ci uniamo a tutta la mia famiglia nell’esortare voi e la vostra squadra di supporto a tenere la– le parole del sovrano – Tutti coloro che hanno partecipato ad attività sportive a qualsiasi livello sapranno quanto sia assolutamente disperato un simile evento, sentire il risultato quando il premio era così vicino e si unirà a me nell’inviare il mio più sentito sostegno, anche se ci congratuliamo con la”. “Ma sappiate – continua– che il vostro successo nel raggiungere la finale del Campionato Europeo è un risultato davvero grande di per sé, e che porta con sé l’orgoglio di una nazione che continuerà a ruggire per i Tre Leoni oggi e neiche, non ho dubbi, ci siano davanti”.