Ghidoni tra i primi sette in Europa Stacca un biglietto per i Mondiali

(Di domenica 14 luglio 2024) È un momento magico per il giovane judoka spezzino Thomas, settimo ai recenti Campionati europei e qualificato così per i Campionati del Mondo. L’atleta della Judo Insieme ha ottenuto un risultato straordinario, che esprime talento cristallino e grande determinazione. Nella scena sportiva internazionale, Thomas ha nuovamente palesato di essere all’altezza della situazione, in una competizione che metteva in palio il titolo di campione d’nella categoria Cadetti. In una gara con quarantaquattro Paesi rappresentati da ben 511 competitor,, nei -50 kg, ha conquistato un onorevole settimo posto, vincendo tre combattimenti. "Thomas, con il suo impegno e la sua dedizione – dichiarano dalla Judo Insieme – ha dimostrato di essere un talento emergente nel mondo del judo, superando atleti di grande calibro e dovendo cedere il passo a un fortissimo azero.