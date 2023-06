Solo colloquio orale agli esami di terza media e maturità nelle zone alluvionate della Romagna

(Di venerdì 9 giugno 2023) Gli studenti delleaffronteranno l’esame die dicon un. Oltre a questo anche il limite minimo di 200 giorni per anno scolastico e il requisito delle prove Invalsi sono stati sospesi in maniera straordinaria. Sono i punti principali dell’ordinanza firmata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Nel complesso sono circa 6mila, fra Forlivese e Ravennate, gli studenti interessati da questa ordinanza. Ad oggi risultano 105 i plessi scolastici danneggiati da frane e allagamenti per un totale di circa 150mila studenti interessati. Ai fini dell’ammissione all’esame l’anno sarà quindi valido sulla base delle attività didattiche effettivamente ...

Ilinizierà dalla discussione di un argomento appartenente a una disciplina di indirizzo originariamente individuata come oggetto della seconda prova scritta per la Maturità 2023 e di un ...'Senza iscrizione all'albo - spiega Sijo - serveil riconoscimento dalla regione competente. ... entrambi, dopo aver ultimato il percorso del riconoscimento del titolo, hanno fatto il...Unpubblicato e finito inevitabilmente al centro della bufera: Cinque anni fa sia Salvini ... il direttore che per fortuna non c'è più, ha fatto lavorare gay e gaieper il motivo di ...

Maturità nelle zone alluvionate, solo colloquio orale Agenzia ANSA

Gli studenti delle zone alluvionate della Romagna affronteranno l’esame di terza media e di maturità solo con un colloquio orale. Oltre a questo anche il limite minimo di 200 giorni per anno ...Si ritorna alle tre prove scritte e al colloquio orale, ad eccezione delle scuole romagnole colpite dal maltempo dove gli studenti sosterranno solo la prova orale ...