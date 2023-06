Il C-27J Spartan di Leonardo vola a Baku Tutti i dettagli dell’accordo

Italia ed Azerbaigian "hanno firmato un contratto per la fornitura del C -nell'ambito della visita di una delegazione Azera in Italia alla presenza di rappresentanti dei ministri della Difesa dei due Paesi". Lo comunica Leonardo spiegando che "inizialmente ...Leonardo, firmato un contratto per la fornitura del C -alla Forza Aerea dell'Azerbaijan Si consolida la collaborazione commerciale fra Italia ed Azerbaijan che hanno firmato un contratto per la fornitura del C -nell'ambito della ...Leonardo e il ministero della Difesa dell'Azerbaijan hanno firmato un contratto di acquisto relativo al veivolo da trasporto tattico C -. Lo rende noto un comunicato aggiungendo che con questa firma "si consolida la collaborazione commerciale fra Italia ed Azerbaijan". Una collaborazione, spiega la nota, inizialmente "...

Azerbaijan acquista il velivolo da trasporto italiano Leonardo C-27J ... Aviation Report

Italy and Azerbaijan have signed a contract for the supply of the C-27J Spartan transport aircraft An Azerbaijani delegation was in Italy for the contract signing in the presence of representatives of ...Leonardo has secured Azerbaijan as a new customer for its C-27J Spartan tactical transport. Signed in Italy and announced by the airframer on 8 June, the contract is described as strengthening a ...