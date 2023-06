Milan | tensione Maldini-Cardinale dopo incontro di oggi | non è escluso l’addio

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 giugno 2023) Le nubi si intensificano in casal’odierno tra la proprietà, rappresentata da Gerry, e dall’area sportiva con a capo Paolo, la situazione è tutt’altro che rosea. Secondo quanto appreso dalla redazione di Sportface.it, non c’è accordo sulle mosse future di mercato e su come impostare la nuova stagione anche a livello di autonomia gestionale da parte dello stesso. Frizioni che potrebbero portare anche allo scenario più estremo, che avrebbe anche del clamoroso, condi Paolo. Un futuro tutto da scrivere, ma una cosa è certa: in casanon c’è serenità. E la situazione è in divenire, il finale non lo conosce nessuno. Ma niente è scontato. SportFace.