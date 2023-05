Terrorismo | fermato un minore bergamasco | sosteneva l’Isis e progettava un attentato

(Di martedì 30 maggio 2023) Bergamo. Venerdì 26 maggio, il personale della Digos di Bergamo e di Brescia e del Servizio per il Contrasto all’Estremismo e alEsterno della D.C.P.P., ha eseguito un fermo disposto dalla Procura della Repubblica per inni di Brescia e convalidato dal GIP del Tribunale per inni il 29 maggio, nei confronti di un, cittadino italiano d’origine straniera, residente in provincia di Bergamo, indagato per associazione con finalità di, addestramento, apologia ed istigazione a delinquere aggravate. Il monitoraggio del giovane da parte delle forze dell’ordine è iniziato a seguito del suo rapido processo di radicalizzazione violenta ed alla pubblicazione sui social di video di propaganda jihadista riconducibili al: l’attività investigativa, svolta ...

Il ragazzino si era radicalizzato in poco tempo e faceva proselitismo online. Apparteneva a una rete di giovanissimi sostenitori del Daesh sparsi per il mondo ...(Adnkronos) – Era pronto a passare all’azione e stava elaborando il progetto di un attentato incendiario nella zona in cui vive. E’ quanto emerso dalle indagini che hanno portato al fermo, eseguito da ...