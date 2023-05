LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | fantastica vittoria di Zana! Roglic e Thomas staccano Almeida!

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL17.10 Quartadiper l’Italia in questodopo quelle di Milan, Bais e Dainese. 17.08le rasoiate dihanno fatto male. Joao Almeidaha fatto tanta fatica, ma come di consueto non è affondato, perché ha una grinta fuori dal comune. L’unico che sinora non ha mai accusato una flessione in questoè Geraint, che non a caso resta in maglia rosa. 17.05 Filippo Zanaha dimostrato (anzi, lo ha ribadito) che è un ottimo scalatore. Questo ragazzo i prossimi anni deve fare il capitano nelle corse a tappe, senza ‘se’ e senza ...