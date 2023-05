Udinese-Sampdoria oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023) Partita senza tante speranze né per l’una né per l’altra squadra quella che vedrà affrontarsi l’, orami senza più obiettivi di classifica e la, ultima in classifica e in attesa solo della matematica retrocessione inB. Le scelte degli allenatori Sottil deve fare a meno dei soliti lungodegenti, Delofeu e Success, ma è difficile anche l’utilizzo di due infortunati nella partita contro il Napoli, Success ed Ebosse. Fasce quindi stravolte con Ebosele da una parte e Zeegelar dall’altra. Probabile anche il ritorno in campo di Beto, magari a partita in corso. Stankovic giocherà con la migliore squadra a disposizione, dovendo fare a meno di Amione squalificato in difesa e ancora una volta di Audero in porta. Probabile l’utilizzo di Djuricic alle spalle di Gabbiadini, invece del doppio centravanti con l’italiano e ...