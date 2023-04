In poche ore | due terremoti impressionanti | Russia e Nuova Guinea | cosa sta accadendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 aprile 2023) Trema in maniera impressionante l'area del Pacifico, dall'estremo Nord all'emisfero australe. Inore duedi magnitudo altissima. Il primo in, magnitudo 6.9, si è verificato nella penisola della Kamchatka. Lo riferiscono dati aggiornati sul sito web del Servizio geofisico dell'Accademia delle scienze russa. In un primo momento, la magnitudo registrata era di 5,7, mentre successivamente l'intensità dello choc a Petropavlovsk-Kamchatsky è stato indicato dagli scienziati a 6,9 punti. Nella stessa Petropavlovsk-Kamchatsky, secondo testimoni oculari, i muri hanno tremato, le finestre hanno tremato, alcuni residenti sono scappati dagli edifici. Per il momento non sono registrati feriti o vittime, ma si temono le conseguenze di un possibile tsunami. The moment of the earthquake in Kamchatka. Its magnitude was 6.9 ...